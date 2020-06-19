РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 июн. Предпринимателя городского округа Мытищи наградили почетной грамотой организатора платной рыбалки на Рупасовских прудах, сообщается в Instagram-аккаунте Контрольного управления.

«В пятницу сотрудники Контрольного управления по поручению председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Владимира Грачева наградили за активное участие в восстановлении рыбной популяции в прудах и малых водоемах на территории городского округа Мытищи почетной грамотой организатора платной рыбалки на Рупасовских прудах Владимира Грушецкого», - говорится в сообщении.

На протяжении восьми лет предприниматели Владимир Грушецкий и Сергей Замелацкий по собственной инициативе передают мытищинским экологам живую рыбу для зарыбления прудов и малых водоемов, расположенных в округе. Так 1 июня было выпущено около 20 килограммов живой рыбы в Комиссаровский пруд, а ранее зарыбление проводилось в Ядреевском пруду.