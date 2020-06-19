РИАМО - 19 июн. Родителям нельзя оставлять детей одних в автомобиле даже на короткое время, так как это опасно для здоровья и жизни ребенка, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московской административной дорожной инспекции.

В особенности это может быть опасно в случае, если автомобиль припаркован с нарушением ПДД, препятствует движению других машин. В такой ситуации авто может создать аварийную ситуацию.

«Кроме этого, в жаркую погоду ребенок может получить тепловой удар или выбраться из автомобиля, даже если двери закрыты снаружи», - сказал собеседник агентства.

При обнаружении оставленного ребенка инспектор вызовет наряд полиции, а при необходимости и скорую помощь.

В отношении родителей позже может быть возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». По этой статье родителю может грозить лишение свободы на срок до одного года, штраф в размере до 80 тысяч рублей.