РИАМО - 19 июн. Порядка 2,5 миллионов человек по всей России подали заявление на голосование по поправкам к Конституции по месту жительства, заявила в пятницу председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Из ГАС «Выборы» еще не все дошло. <...> На 9 утра 19 июня всего принято 2,5 миллиона заявлений о включении в список участников голосования по месту нахождения», — сказала Памфилова в ходе заседания ЦИКа.

Она отметила, что от этого числа через госуслуги и портал mos.ru подано около миллиона заявлений из Москвы и Нижегородской области. Более 400 тысяч заявлений приняли комиссии.

«По всей стране более 79 тысяч граждан хотят проголосовать дома. Заявления принимаются до 14 часов 21 июня», — заключила Памфилова.

Электронное голосование для москвичей начнется в 10:00 25 июня на портале 2020og.ru. Пользователям нужно будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится 30 июня в 20:00. Получить электронные бюллетени можно будет до 19:59.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля на 3,6 тысячи участков в Москве с 08:00 до 20:00.

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