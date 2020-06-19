РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 июн. В подмосковных Котельниках 20 и 27 июня в лесопарках пройдут субботники, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

По поручению главы Котельников Сергея Жигалкина отдел благоустройства провел совещание с начальником отдела лесного хозяйства Денисом Быченковым. На повестке были вопросы по проведению субботников.

«Определили основные проблемные места, которые были выявлены при осмотре территорий Томилинского и Кузьминского лесопарков. Разработан план проведения с привлечением общественников и сотрудников администрации», - говорится в сообщении.

20 июня в 10:00 состоится субботник в Томилинском лесопарке, а 27 июня в 10:00 - в Кузьминском лесопарке.