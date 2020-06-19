РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 июн. Еще 23 новых случая заражения коронавирусом выявили в городском округе Мытищи за сутки, всего в округе зафиксировали 1 680 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Московской области за минувшие сутки выявили 646 новых случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 52 729 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 755 человек. Выздоровели и выписались 21 448 человек. В городском округе Мытищи выявили 1 680 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

18 июня количество подтвержденных случаев коронавируса в округе составляло 1 657.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона нужно обязательно носить медицинские маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

19 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.