РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 июн. Жителей подмосковных Котельников призвали не воровать цветы с городских клумб, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Дорогие жители Котельников, администрация и команда управления благоустройства всеми силами старается украсить город и создать красоту и радость для жителей. Но, к большому сожалению, граждане с низкой социальной ответственностью постоянно разоряют клумбы, воруя из них цветы», - говорится в сообщении.

Также недобросовестные люди крадут цветы и из вазонов вертикального озеленения вдоль Дзержинского шоссе, лишая всех остальных возможности насладиться их недолгой красотой.

«Очень просим не делать этого — ведь жизнь цветов очень коротка», - заключается в материале.