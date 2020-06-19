РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июн. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 38 новых случаев Covid-19, за весь период пандемии в округе зафиксировали 2 666 инфицированных, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье за сутки выявлено 646 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2 666», - говорится в сообщении.

По состоянию на 18 июня в горокруге насчитывалось 2 628 случаев заражения коронавирусом.

Всего в Московской области зафиксировано 52 729 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 755 человек. Выздоровели и выписались 21 448 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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Текстовая трансляция

19 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.