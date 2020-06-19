РИАМО - 19 июн. В Подмосковье за сутки выявили 646 новых случаев заболевания коронавирусом, лидируют Богородский городской округ (46 случаев) и Подольск (41 случай), сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Красногорке выявили за сутки 38 новых случаев инфицирования коронавирусом, в Химках – 37 новых случаев. В Щелкове – 30 новых случаев, в Сергиевом Посаде, в Орехово-Зуеве и Мытищах – по 23 новых случая соответственно.

В Наро-Фоминске выявили 22 новых случая Covid-19, в Королеве – 21, в Серпухове и Павловском Посаде – по 19. В Егорьевске заболели еще 18 человек, в Пушкине и Люберцах – по 17 случаев, в Рузе выявили 15 новых пациентов с коронавирусом. В Истре обнаружили коронавирусную инфекцию у 14 человек.

В Раменском выявили 13 новых случаев инфицирования, равно как и в Коломне, Домодедове и Дмитрове. В Долгопрудном число новых заболевших составило 12 человек, во Фрязине и Солнечногорске – по 11 человек. В Клину заболели за сутки девять человек, а в Балашихе – восемь.

В Протвине, Электростали, Шатуре, Реутове, Кашире, Ивантеевке, Воскресенске количество новых пациентов с Covid-19 выросло за сутки на семь человек в каждом из этих округов. В Ступине, Озерах и Луховицах выявили по шесть новых случаев заболевания.

В Жуковском за сутки выявили пять новых заболевших с коронавирусом, в Серебряных Прудах, Можайске, Ленинском городском округе, Краснознаменске, Зарайске и Бронницах – по четыре новых случая. В Рошале, Лосино-Петровском, Лобне, Котельниках обнаружили по три новых случая. В Чехове, Черноголовке, Талдоме и Дубне выявили по два новых случая Covid-19.

В Электрогорске, Шаховской, Дзержинском, Волоколамске выявили по одному новому случаю заболевания. Ни одного нового случая за сутки не выявили в Пущине, Одинцове, Молодежном, Лыткарине, Лотошине, Красноармейске и Звездном городке.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Подмосковье тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по Московской области. В статистике учитываются граждане, сдававшие анализ на коронавирус в регионе, а также те, кто указали в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

Всего на данный момент в Московской области выявлено более 52 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

19 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.