РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 июн. В Домодедове за сутки выявили 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе за период эпидемии число инфицированных достигло 1 521, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 646 новых случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 52 729 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 755 человек. Выздоровели и выписались 21 448 человек. Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 1 521», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.