РИАМО – 19 июн. Треть зараженных коронавирусной инфекцией дошкольников способна стать опасным разносчиком болезни для окружающих людей, среди взрослых таких почти половина, пишет в пятницу газета «Известия».

Зарубежные ученые во главе с Кристианом Дрозденом их Немецкого центра исследования инфекций изучили вклад людей различных возрастов в распространение коронавируса. В исследовании приняли участие 77 996 человек из Германии, 3303 из них имели положительный результат теста на коронавирус.

«Ученые пришли к выводу, что пороговое значение (начиная с которого человек становится заразен) составляет 250 тысяч РНК копий на 1 миллилитр жидкости. Такая вирусная нагрузка оказалась у 29% испытуемых от 0 до 6 лет, у 37% — от 0 до 19 лет, и у 50% людей старше 20 лет», – говорится в сообщении.

Дети представляют собой гораздо большую опасность. Малышей трудно заставить носить медицинские маски, не трогать лицо руками и ограничить число контактов. Однако дети переносят болезнь за более короткий срок и поэтому являются переносчиками менее длительный период.

Сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека мединститута РУДН Елена Белова сказала, что сейчас исследователи признают - дети переносят болезнь легко или бессимптомно. Однако встречаются малыши, которые нуждаются в госпитализации. Это дети с диабетом, ожирением, аутоиммунными болезнями.

Белова подчеркнула, что у детей при входе в помещение сада или школы необходимо измерять температуру. При этом нельзя допускать в коллективы детей с признаками ОРВИ. Если ребенок пришел после болезни, желательно предоставить справку от врача-педиатра.

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19 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.