РИАМО – 19 июн. Треть зараженных коронавирусной инфекцией дошкольников способна стать опасным разносчиком болезни для окружающих людей, среди взрослых таких почти половина, пишет в пятницу газета «Известия».
Зарубежные ученые во главе с Кристианом Дрозденом их Немецкого центра исследования инфекций изучили вклад людей различных возрастов в распространение коронавируса. В исследовании приняли участие 77 996 человек из Германии, 3303 из них имели положительный результат теста на коронавирус.
Дети представляют собой гораздо большую опасность. Малышей трудно заставить носить медицинские маски, не трогать лицо руками и ограничить число контактов. Однако дети переносят болезнь за более короткий срок и поэтому являются переносчиками менее длительный период.
Сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека мединститута РУДН Елена Белова сказала, что сейчас исследователи признают - дети переносят болезнь легко или бессимптомно. Однако встречаются малыши, которые нуждаются в госпитализации. Это дети с диабетом, ожирением, аутоиммунными болезнями.
Белова подчеркнула, что у детей при входе в помещение сада или школы необходимо измерять температуру. При этом нельзя допускать в коллективы детей с признаками ОРВИ. Если ребенок пришел после болезни, желательно предоставить справку от врача-педиатра.
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19 ИЮНЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.
- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.
- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.
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