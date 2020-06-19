РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 июн. Выпускникам городском округа Мытищи вручили 453 аттестата с отличием, сообщила начальник управления образования округа Наталья Гречаная.

В городском округе Мытищи завершается вручение аттестатов выпускникам девятых и 11-х классов.

«Аттестаты об окончании основного общего образования получили 2 838 обучающихся, из них 244 – с отличием. Аттестаты об окончании среднего общего образования выданы 1 454 выпускникам, 209 из них вручены аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении», - написала Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что этот год особенный. Суровая реальность окончания школы в период пандемии: измерение температуры и обработка рук, социальная дистанция и бактерицидные лампы, фото на память в масках и аплодисменты в перчатках.

«Но, несмотря на строгие ограничения и предпринятые серьезные меры, школы сумели создать для детей атмосферу праздника. Торжественное оформление залов и школьных дворов, музыка, цветы, воздушные шары, волнение детей и взрослых – все это было в значимый для выпускников день. И маски не смогли скрыть улыбки, потому что счастливый взгляд не спрячет! Позади у выпускников целая школьная жизнь. Взята первая высота. Впереди - новые горизонты и возможности», - отметила Гречаная.

Она добавила, что все желающие получить среднее профессиональное образование смогут поступить в училища и колледжи по результатам конкурса аттестатов.

«Дорогие выпускники, гордимся успехами каждого из вас! Желаем определиться с профессией, стать отличными и востребованными специалистами! Здоровья и успехов вам! Доброго, яркого, счастливого жизненного пути!» - сказала Гречаная.