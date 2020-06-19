РИАМО - 19 июн. Основатель Telegram и один из создателей соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров положительно отреагировал на решение Роскомнадзора снять блокировку с месседжера Telegram в России, сообщает Газета.ru.
Также он выразил благодарность россиянам, которые после блокировки продолжали пользоваться месседжером. Дуров считает, что во многом именно поддержка пользователей помогла отменить блокировку.
Он добавил, что разблокировка - благоприятный сигнал для инвесторов и IT-предпринимателей.
Отмена блокировки улучшит скорость работы приложения. Помимо этого, прямые веб-ссылки на его каналы и сервисы будут доступны без VPN.
Право на конфиденциальность и тайну личной переписки сохранится. Павел Дуров отметил, что это - основной принцип работы приложения во всем мире.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии