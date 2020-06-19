РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. Жители подмосковных Люберец могут на основе мастер-класса Красковского культурного центра в режиме онлайн научиться рисовать натюрморт, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Красковский культурный центр разместил в своем Instagram-аккаунте https://www.instagram.com/p/CBkiROzpAw2/ мастер-класс по изобразительному искусству «Лимонадный бум». Подписчики с разным уровнем подготовки могут, не выходя из дома, попробовать свои силы в создании яркого натюрморта», - говорится в сообщении.

Продолжительность мастер-класса составляет 40 минут, его ведет руководитель студии ИЗО Красковского культурного центра «Ты - мастер!», член союза художников Москвы Елизавета Мамонтова.

Желающим принять участие в творческом уроке необходимо подготовить масляные краски. Рисунок будет создаваться в технике правополушарного рисования.