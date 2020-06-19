РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. Юные жители Люберец могут принять участие во всероссийском конкурсе «Спроси строителя», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Общественный совет при Минстрое России при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации объявил детский конкурс на лучший вопрос о строительстве и строительных специальностях «Спроси строителя». До 1 августа текущего года дети и подростки от шести до 14 лет могут прислать текстовые и видеовопросы по теме строительства», - говорится в сообщении.

Конкурс проводится в следующих номинациях: «Самый оригинальный текстовый вопрос», «Самый оригинальный видеовопрос», «Лучший вопрос об истории строительства». Конкурс проходит по двум возрастным категориям: дети от шести до девяти лет и дети от 10 до 14 лет.

Требования к текстовым вопросам: формат pdf, rtf, doc, не более 30 мегабайт. Требования к видеовопросам: формат avi, mpeg, не более 300 мегабайт. Работу нужно подавать через форму на сайте: я-строительбудущего.рф. Победители получат призы и дипломы.