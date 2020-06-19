РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июн. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец до 21 июня будут проверять соблюдение ПДД пешеходами при переходе дороги, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД Росии «Люберецкое».

До 21 июня на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».

«Его основными целями являются профилактика и предупреждение ДТП с участием пешеходов, выявление и пресечение правонарушений водителями, не предоставляющими преимущество в движении пешеходам, нарушающими правила остановки или стоянки на пешеходном переходе, а также формирование законопослушного поведения разных категорий участников дорожного движения», - говорится в сообщении.

С 22 по 28 июня на территории обслуживания Люберецкой Госавтоинспекции будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», основными задачами которого являются профилактика и пресечение нарушений ПДД пешеходами.

За невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении, водитель будет оштрафован на сумму от 1,5 до 2,5 тысячи рублей. Для пешеходов, нарушивших ПДД, предусмотрен штраф в размере 500 рублей.