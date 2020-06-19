РИАМО - 19 июн. В Московской области за минувшие сутки выявили 646 случаев коронавируса, общее число случаев инфицирования в регионе за все время пандемии достигло 52729, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В регионе скончалось 755 человек с подтвержденным коронавирусом. За все время пандемии выздоровели и выписались 21 448 человек.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 52 729 случая заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия: 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

19 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.