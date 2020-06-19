РИАМО - 19 июн. В столице завершился капитальный ремонт павильона «Семена» на ВДНХ, где откроют мультимедийный парк киностудии «Союзмультфильм», павильон также адаптирован для маломобильных граждан, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Капремонт провели в связи с тем, что за годы эксплуатации трехэтажная постройка пришла в негодность.

«Полностью отремонтированы фасад общей площадью 1450 квадратных метров и кровля павильона, произведена замена 400 «квадратов» витражного остекления. Также специалисты привели в порядок главную входную лестницу и большую клумбу в цокольной части здания, в которой растет ель», — сказал Бирюков.

Он добавил, что разрушенные железобетонные основания были восстановлены и заново облицованы базальтом. Также обновленное здание оснастили современными системами водо- и электроснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования и пожарной охранной сигнализацией.

Павильон адаптировали для маломобильных граждан — установили подъемник, лифт и пандусы. Помимо этого, в здании разместили информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения.

По словам главы комплекса городского хозяйства, фасад павильона и клумбу украсили архитектурно-художественной подсветкой, которая представляет собой светодиодную ленту. Подсветка включает в себя 249 светильников и будет работать в двух режимах: праздничном и повседневном.

«В ходе капитального ремонта павильона была создана вся необходимая инфраструктура для открытия мультимедийного парка киностудии «Союзмультфильм». Интерьерная отделка полностью соответствует духу высоких технологий, которые планируется использовать», — отметил Бирюков.

Здание павильона «Семена» на ВДНХ — это объект историко-градостроительной среды. Его построили в 1978 году по проекту советских архитекторов Зои Арзамасовой и Татьяны Петровой при участии инженера Дмитрия Земцова.