РИАМО - 19 июн. В столице завершился капитальный ремонт павильона «Семена» на ВДНХ, где откроют мультимедийный парк киностудии «Союзмультфильм», павильон также адаптирован для маломобильных граждан, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Капремонт провели в связи с тем, что за годы эксплуатации трехэтажная постройка пришла в негодность.
Он добавил, что разрушенные железобетонные основания были восстановлены и заново облицованы базальтом. Также обновленное здание оснастили современными системами водо- и электроснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования и пожарной охранной сигнализацией.
Павильон адаптировали для маломобильных граждан — установили подъемник, лифт и пандусы. Помимо этого, в здании разместили информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения.
По словам главы комплекса городского хозяйства, фасад павильона и клумбу украсили архитектурно-художественной подсветкой, которая представляет собой светодиодную ленту. Подсветка включает в себя 249 светильников и будет работать в двух режимах: праздничном и повседневном.
«В ходе капитального ремонта павильона была создана вся необходимая инфраструктура для открытия мультимедийного парка киностудии «Союзмультфильм». Интерьерная отделка полностью соответствует духу высоких технологий, которые планируется использовать», — отметил Бирюков.
Здание павильона «Семена» на ВДНХ — это объект историко-градостроительной среды. Его построили в 1978 году по проекту советских архитекторов Зои Арзамасовой и Татьяны Петровой при участии инженера Дмитрия Земцова.
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