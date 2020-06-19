РИАМО - 19 июн. В Москве за минувшие сутки вылечились от коронавируса еще 2003 пациента после прохождения лечения, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 2003 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 132 434», — сказала Ракова.

После лечения медики проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие коронавируса.

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19 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.