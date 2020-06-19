РИАМО - 19 июн. За минувшие сутки в столице выявили 1136 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии общее число зарегистрированных в городе случаев инфицирования достигло 211 921, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Количество выздоровевших в мегаполисе достигло 132 434 человек, в том числе 2003 пациентов вылечились за сутки.

За весь период пандемии в столице умерли 3531 человек, из них 48 скончались за прошедшие сутки.

По России за сутки зафиксировали 7972 новых случая заражения коронавирусом, полностью выздоровели 10 443 человека, скончались 181 пациент.

Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 569 063 случая Covid-19. За весь период пандемии выздоровели 324 406 человек, умерли 7841 пациент.

Из-за улучшения эпидемиологической ситуации в городе сняли часть ранее введенных ограничений, включая режим самоизоляции и цифровые пропуска. Москва находится на втором этапе снятия ограничений. С 23 июня в столице заработают фитнес-клубы и бассейны, детские сады начнут работать без ограничений, также откроются для посетителей кафе и рестораны.

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Текстовая трансляция

19 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.