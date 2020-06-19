РИАМО - 19 июн. В столице стартовало строительство объединенного вестибюля для станций метрополитена «Каховская» и «Севастопольская», работы ведутся на месте западного вестибюля станции «Каховская», говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Станцию «Каховская» планируют открыть после завершения реконструкции в 2021 году в составе южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

«В рамках реконструкции Каховской линии метрополитена будет построен объединенный вестибюль для станций метро «Каховская» и «Севастопольская», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Из нового расширенного вестибюля пассажиры смогут попасть и на «Севастопольскую» Серпуховско-Тимирязевской линии, и на станцию «Каховская» Большого кольца.

Южный участок БКЛ от «Проспекта Вернадского» до «Каховской» соединяет три действующие радиальные линии метро и БКЛ со строящейся Коммунарской линией. Открытие участка улучшит транспортную доступность для полумиллиона жителей столицы.

Станции «Варшавская», «Каховская» и «Каширская» Каховской линии метро закрыли в 2019 году для реконструкции и интеграции в Большую кольцевую линию Московского метрополитена.