РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 июн. Более 1,3 тысячи гектаров земли обработали от борщевика Сосновского в городском округе Мытищи, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

«В этот период времени года на территории округа всегда проводим работу по борьбе с борщевиком Сосновского. Многие знают, что, если его не уничтожать, то это растение способно быстро захватывать большие площади. В этом году мы запланировали обработать более 4,5 тысячи гектаров земли, включая муниципальные и частные участки», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, мероприятия разделены на три этапа. Сейчас завершен первый. Обработано 1,3 тысячи гектаров. Большая часть обработанных земель - муниципальная, что составила более 104% исполнения плана.

Он добавил, что борются с борщевиком тремя способами: химическим, механическим, агротехническим. На первом этапе была проведена обработка растения химическими препаратами (гербицидами). Это наиболее эффективный способ борьбы с сорняком.

«Обращаю внимание мытищинцев, что в текущем году по требованию министерства сельского хозяйства и продовольствия для уничтожения борщевика применяется в отдельных местах химический метод с применением более щадящих гербицидов избирательного действия, которые губительны для борщевика и не повреждают злаковое многотравие», - отметил глава.

Он уточнил, что есть земельные участки, где обработка химическими препаратами запрещена. Там будет проводиться механическое скашивание растения, которое продолжится до конца летнего сезона. Мониторинг борьбы с борщевиком на земельных участках всех форм собственности проводится сотрудниками Контрольного управления администрации.

«Отмечу, что в Подмосковье введена ответственность за невыполнение мероприятий по борьбе с борщевиком. Максимальная сумма штрафа за правонарушение — 1 миллион рублей», - добавил Азаров.