РИАМО - 19 июн. Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области вынесло постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ПАО «ВымпелКом», сумма штрафа составила 200 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного УФАС.



«Ранее в управление поступило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им СМС-рекламы от оператора с признаками нарушения Федерального закона «О рекламе», а именно: направление СМС-рекламы без предварительного согласия гражданина на получение им рекламы от оператора», — говорится в сообщении.

Ранее компания уже привлекалась к административной ответственности за нарушение закона о рекламе.



Распространение рекламной информации посредством СМС-сообщений или телефонных звонков без предварительного согласия абонента нарушает действующее законодательство о рекламе. Ответственность за подобные нарушения предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП и влечет за собой привлечение к административной ответственности — штрафа от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.