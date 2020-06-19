РИАМО - 19 июн. В Московской области еще 1093 человека завершили лечение от коронавирусной инфекции, их выписали после получения отрицательных результатов на Covid-19, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

«В Московской области еще 1093 человека завершили лечение от коронавируса <…>. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших», – говорится в сообщении.

Всего в регионе провели свыше 620 тысяч исследований на наличие коронавируса в организме.

Гражданам рекомендовано соблюдать введенные в Подмосковье правила. В случае появления любых симптомов ОРВИ необходимо вызвать врача.

В Подмосковье работает «горячая» линия 8(800)550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт.

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Текстовая трансляция

19 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- За сутки в России зарегистрировали 7 972 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 646 заболевших. В Москве - 1 136.

- Еще 1093 человека выздоровели в Подмосковье от коронавируса. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 21448 заболевших.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерло 3 434 человека с Covid-19.