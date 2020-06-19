РИАМО - 19 июн. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) приняла решение о продлении срока реализации инвестиционного проекта по строительству жилого комплекса (ЖК) «Резиденция архитекторов», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Решение было принято ГЗК 18 июня. Объект расположен по адресу: Москва, улица Большая Почтовая, владения 24, 30 34 (ЦАО).

«Решение о продлении инвестпроекта позволит застройщику <…> на пяти земельных участках площадью 2,94 гектара продолжить реализацию второго и третьего этапов строительства. Во второй этап входит строительство пяти жилых корпусов, третий <…> включает возведение трех корпусов с квартирами, одного с апартаментами», – сказала глава Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Суммарная площадь объектов, строящихся на втором и третьем этапах, составит 137 845 квадратных метров. Девелопер и инвестор проекта - AFI Development.

На земельных участках по указанному адресу реализуется комплексный проект по возведению многофункционального ЖК «Резиденция Архитекторов». В конце 2019 года был завершен первый этап строительства. Уже возведены три жилых и два коммерческих корпуса, в одном из которых создали детский сад. Данные объекты получили разрешение на ввод в эксплуатацию.