РИАМО - 19 июн. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о включении ООО «Экосервис» в реестр недобросовестных поставщиков, действия фирмы не соответствовали закону, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

В ведомство обратился филиал № 5 ФГБОУ «Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского» Минобороны РФ о внесении фирмы в список недобросовестных поставщиков. Компания уклонилась от заключения контракта на оказание услуг по вывозу и размещению медицинских отходов класса «Г».

«По результатам рассмотрения обращения, управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Экосервис» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, Общество обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Экосервис» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.