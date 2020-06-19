РИАМО - 19 июн. Благоустройство родника, расположенного в деревне Гребнево городского округа Щелково, подходит к концу, работы проходят в рамках программы «Родники Подмосковья», которую Минэкологии запустило в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Источник благоустраивается за счет средств Международного благотворительного фонда «Экология для всех» при участии администрации округа», -говорится в сообщении.

Рабочие уже обустроили подход к роднику, построили лестницу и соорудили вокруг источника подпорную стенку с декоративным камнем.

В ближайшее время планируется закончить монтаж поручней, покраску ограждений, озеленить прилегающую территорию, установить скамейки и информационные стенды.

В этом году Минэкологии и его партнеры по программе планируют восстановить еще не менее пяти источников на территории Московской области. В министерство постоянно поступают просьбы из муниципалитетов Подмосковья благоустроить тот или иной источник.

Выбор родников определяется популярностью среди населения, качеством воды и исторической ценностью. Так, первым благоустроенным источником в регионе стал легендарный родник в Пустыни Святого Параклита в Сергиево-Посадском округе.