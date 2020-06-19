РИАМО - 19 июн. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) на заседании 18 июня одобрила предоставление в аренду ОАО «РЖД» земельных участков для строительства объектов железнодорожной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Для развития МЖД на Курском направлении (III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская (искл.) – Москва-Каланчевская) железнодорожникам предоставят восемь земельных участков в ЦАО общей площадью 0,1 гектара», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она добавила, что по шести участкам общей площадью 0,05 гектара расторгнуты ранее действовавшие договоры аренды в связи с изменением проектных решений.

РЖД планирует задействовать для строительства остановочного пункта свободный земельный участок площадью 0,0063 гектара (63 квадратных метра) по адресу: улица Митинская, владение 22 (СЗАО).

Для развития Киевского направления МЖД и строительства остановочного пункта РЖД предоставят два участка суммарной площадью 0,75 гектара в районе Марушкинского поселения (ТиНАО).

Все перечисленные земельные участки передали в аренду сроком на шесть лет.