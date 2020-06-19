РИАМО - 19 июн. В столице выдали разрешение на первый этап строительства жилого комплекса на юго-востоке Москвы, в двух корпусах в районе Лефортово разместятся 700 квартир, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Объект возведут по адресу: улица Красноказарменная, владение 15 (ЮВАО, Лефортово) на территории бывшего хлебозавода №12.

«Выдано разрешение на первый этап строительства жилого комплекса на юго-востоке Москвы <…>. Строительство должно быть завершено в течение трех лет. Срок действия разрешения на строительство – до 17 июня 2023 года», – сказал председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Олег Антосенко.

В состав первой очереди входит корпус номер 1 (секции 1.1 – 1.4) и корпус номер 2 высотой в 28 этажей. В домах расположатся 700 квартир. Общая площадь объектов первого этапа – 81,1 тысячи квадратных метров.

Также построят подземную автостоянку на 289 машино-мест. В ЖК применят современные инженерные системы, бесшумные скоростные лифты и прочее.

Проект предусматривает нежилые первые этажи, в которых разместятся административные и торговые помещения. Прилегающую внутридворовую территорию озеленят и благоустроят.

«По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлена программа проверок, охватывающая все этапы строительства», – добавил Антосенко.

Он подчеркнул, что при участии специалистов Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») будут проведены комплексные обследования и испытания выполняемых работ.