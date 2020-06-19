РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июн. Для иностранных граждан, проживающих в Подольске, продлили сроки временного пребывания с 16 июня по 15 сентября в связи с пандемией, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора Иван Федоров.

«С 16 июня по 15 сентября 2020 года продлены сроки временного пребывания иностранных граждан в России в связи с пандемией в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В указанный период иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Подольск в порядке, не требующем получения визы, вправе обратиться с заявлением о выдаче (продлении, переоформлении) патента без учета требований к сроку подачи документов для его оформления, к заявленной цели визита и выезду из РФ», - сказал Федоров.

По его словам работодатели, получившие разрешение на привлечение и использование иностранных работников, при условии выполнения установленных ограничений вправе обратиться с заявлением о выдаче (продлении) разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, требующем получения визы.

Такое разрешение выдается (продлевается) без учета требований к заявленной цели визита на любой срок до 15 сентября 2020 года включительно.