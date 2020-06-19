РИАМО - 19 июн. Правоохранители задержали 29-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, которого подозревают в покушении на сбыт наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе личного досмотра мужчины в кармане его куртки полицейскими обнаружено и изъято шесть свертков с порошкообразным веществом. Злоумышленник пояснил, что содержимое является наркотиком», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, подозреваемый сообщил, что до задержания успел сделать два тайника-закладки на улице Станционная. По указанным адресам оперативники изъяли еще два свертка с аналогичным порошком.

«При проведении обыска в квартире задержанного, в подсобном помещении в коробке из-под обуви полицейские изъяли пять свертков с веществом светлого цвета. В результате экспертизы установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой более килограмма», - подчеркнула Петрова.

В отношении подозреваемого сотрудник Следственного управления УМВД возбудил уголовное дело по статье 30, статье 228.1 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление; покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Санкция статьи 228.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.