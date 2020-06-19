РИАМО - 19 июн. В Москве с 20 июня по 10 июля пройдет квест «Я шагаю по паркам», участникам которого необходимо будет найти десять локаций на ВДНХ, а также в восьми зонах отдыха, в том числе в Парке Горького, парке искусств «Музеон» и саду имени Баумана, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Локации квеста — это уникальные скульптуры, смотровые площадки, исторические архитектурные сооружения и другие достопримечательности зеленых зон. На фоне каждого объекта необходимо сделать фотографию и опубликовать ее в социальных сетях», - говорится в сообщении.

Первым трем участникам, прошедшим квест и собравшим портфолио из 10 снимков, достанутся ценные призы от партнеров квеста. Победитель получит смартфон, участнику на втором месте подарят велосипед, замыкающему троку лидеров достанется самокат.

«Мы предлагаем всем желающим совместить приятное с полезным и совершить необычное путешествие. Прогулка по любимым паркам позволит участникам квеста открыть новые достопримечательности, узнать историю города, посетить удивительной красоты места», — сказал представитель пресс-службы Мосгорпарка.

Для того чтобы принять участие в квесте, необходимо сделать фото на фоне каждого объекта, а затем выложить снимки на своей странице в одной или нескольких социальных сетях — «ВКонтакте», Facebook или Instagram. Каждую фотографию следует сопроводить хештегом #ЯшагаюПоПаркам и отметкой страницы @mosgorpark. Посещать локации можно в любой последовательности.

Затем на электронный адрес pr@mosgor-park.ru необходимо отправить письмо со ссылками на все десять публикаций. В теме письма нужно написать «ЯшагаюПоПаркам». Ознакомиться с более подробными условиями игры можно на страницах Мосгорпарка в Instagram, «ВКонтакте» или Facebook.