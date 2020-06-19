РИАМО - 19 июн. Президент РФ Владимир Путин опубликовал статью в американском журнале The National Interest, в которой отметил несправедливость заявлений о том, что пакт Молотова-Риббентропа послужил началом Второй мировой войны, передает Газета.ru.

Глава государства подчеркнул, что все ведущие страны в некоторой степени несут ответственность за начало войны.

«И эта близорукость, отказ создать коллективную систему безопасности стоили миллионов жизней и огромных потерь», — написал Путин.

Путин также отметил, что война стала результатом тенденций и факторов мировой политики того времени, а не началась «ни с того ни с сего».

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