РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 июн. В Домодедове с начала весенне-летнего сезона от борщевика обработали 178 гектаров земли, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжаем работу по борьбе с борщевиком Сосновского. С начала весенне-летнего сезона в Домодедове от ядовитого сорняка обработано более 178 гектаров», - говорится в сообщении.

До конца сезона планируется обработать еще более 23 гектаров земли.