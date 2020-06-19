РИАМО - 19 июн. Проект «Активны гражданин» подвел итоги викторины, посвященной электронным сервисам столицы, викторина проходила в три этапа, в каждом из которых приняли участие более 135 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Около тысячи горожан верно ответили на все 15 вопросов викторины. Одним из самых простых стал вопрос «Какие возможности предоставляет «Московская электронная школа». Правильный ответ дали около 70 тысяч участников», - говорится в сообщении.

Самым сложным стал вопрос, в котором была зашифрована одна из рубрик mos.ru. В нем указывалось, что в ней можно найти множество интересных рассказов, переносящих читателей в разные эпохи. Правильный вариант - «Истории вещей» - выбрали чуть больше 12 тысяч человек.

Победителями викторины стали 400 человек. Их определил генератор случайных чисел из тех пользователей, кто правильно ответил на все вопросы и выполнил другие условия акции. В качестве приза они получат пригласительные билеты в музеи столицы и дополнительные баллы в проекте «Активный гражданин».

Городские онлайн-проекты — инструменты, которые помогают москвичам влиять на изменения в городе, делать его комфортным и современным. Например, на портале мэра Москвы можно узнать новости столицы, изучить важные городские проекты и воспользоваться электронными госуслугами.