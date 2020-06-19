РИАМО - 19 июн. Российский космонавт Анатолий Иванишин примет участие в дистанционном электронном голосовании по правкам в Конституцию, находясь при этом на борту Международной космической станции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Принять участие в онлайн-голосовании по изменениям в Конституцию Российской Федерации москвичи смогут из любой точки мира и даже из космоса. Так, российский космонавт-испытатель Анатолий Иванишин запросил возможность проголосовать с орбиты», - говорится в сообщении.

Запись на онлайн-голосование открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Предварительно включены в список электронных избирателей почти 775 тысяч человек.

На данный момент в столице проходит тестовое электронное голосование, которое стартовало 18 июня. На данный момент, участие в нем приняли почти 54 тысячи жителей Москвы.

Электронное голосование для москвичей начнется в 10:00 25 июня на портале 2020og.ru. Пользователям нужно будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня.

Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится 30 июня в 20:00. Получить электронные бюллетени можно будет до 19:59.