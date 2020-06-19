РИАМО - 19 июн. Музеи, библиотеки, дома культуры Подмосковья готовят мероприятия в онлайн-режиме, посвященные Дню памяти и скорби 22 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«В соцсетях и на YouTube-канале пройдут онлайн-лекции и встречи с ветеранами, мастер-классы, марафоны-памяти, поэтические челленджи с участием профессиональных артистов и воспитанников театральных студий, виртуальные экскурсии и онлайн-концерты с участием творческих коллективов, викторины, презентации, аудио-спектакли и артпроекты», – говорится в сообщении.

Мероприятия будут проходить с участием краеведов, волонтеров и всех, кто помнит своих героев и гордится историей России. В 04:00 в новом музее «ЗОЯ» в Петрищево Рузского городского округа, который посвящен битве за Москву 1941-1942 годов и легендарному подвигу Зои Космодемьянской, зажгут свечи в форме цифры 75. Пройдут минута молчания, возложение цветов к месту гибели Зои Космодемьянской.

Музей построили в рамках национального проекта «Культура». 8 мая 2020 года его открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и помощник президента РФ Владимир Мединский. На данный момент здание музея пока закрыто для посетителей до разрешения Роспотребнадзора.

Несмотря на ограничения, митинг 22 июня пройдет на территории музея с участием волонтеров и представителей Рузского городского округа. День памяти и скорби станет первым мероприятием, которое проведут на территории музея после его официального открытия.

В рамках акции «Кинопаркинг» Мособлкино и министерства культуры в Рузе, Дмитрове, Дубне, Балашихе, Сергиевом Посаде, Солнечногорске и Истре покажут фильм «Судьба человека» Сергея Бондарчука.

Перед показом на экранах представят трехминутные ролики о судьбах детей войны. Это авторский проект певицы Натальи Майдановой «Дети Войны», который подготовила Продюсерская кинокомпания «Династия» при поддержке Института развития интернета и Администрации президента РФ.

22 июня отмечается День памяти и скорби — в этот день началась Великая Отечественная война. В 2020 году отмечают 75-летие Победы в ВОВ.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>