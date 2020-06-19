РИАМО - 19 июн. В тестовом электронном голосовании, которое проводилось в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ, приняли участие уже почти 54 тысячи москвиче, явка составила более семи процентов, участникам голосования предлагается выбрать, что важнее для столицы сейчас - создать дополнительные парковочные места во дворах или увеличить площади зеленых насаждений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Присоединиться к тестированию могли жители Москвы, которые зарегистрировались на участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию до 15:00 17 июня. Для этого им нужно было авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи на mos.ru или gosuslugi.ru», - говорится в сообщении.

Стать участником электронного голосования по Конституции можно до 14:00 21 июня. Зарегистрироваться может любой совершеннолетний житель Москвы, у которого уже есть личный кабинет на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.

Электронное голосование для москвичей начнется в 10:00 25 июня на портале 2020og.ru. Пользователям нужно будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится 30 июня в 20:00. Получить электронные бюллетени можно будет до 19:59.

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