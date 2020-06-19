РИАМО - 19 июн. Государственная инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы проверила 61 спортивный объект, где уже проходят тренировки профессиональных спортсменов и команд, все объекты соблюдают предписанные меры безопасности, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Основным условием возобновления деятельности стало соблюдение требований безопасности. Госинспекция по недвижимости выявила всего три нарушения, которые уже устранены», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

На всех спортивных объектах установлен усиленный режим санитарно-эпидемиологических и профилактических мероприятий. Так, после каждой тренировки проводят дезинфекцию помещений. Спортсмены проходят медицинский осмотр, им также измеряют температуру тела. Кроме того, необходимо наличие средств индивидуальной защиты — масок и перчаток.

«Весь персонал и спортсмены проходят тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции не реже одного раза в неделю, перед каждой игрой (не более чем за двое суток до начала мероприятия)», — добавил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

За несоблюдение требований безопасности предусмотрены административные штрафы от 100 до 300 тысяч рублей. Если замечания не будут устранены, то могут принять решение о закрытии объекта.

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