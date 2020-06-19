РИАМО - 19 июн. Из-за обильных осадков в настоящее время в Подмосковье остаются подтопленными 10 приусадебных участков в Талдомском городском округе , сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«По состоянию на 6:00 19 июня 2020 в одном муниципальном образовании остаются подтопленными 10 приусадебных участков», - говорится в сообщении.

По данным спасателей, за вчерашний день новых подтоплений не произошло. От излишков воды освободили 48 приусадебных участков в городских округах Электросталь, Талдомский и Воскресенск.

Всего на территории региона из-за сильных дождей затопило 1948 приусадебных участков, 160 частных домов, восемь участков дорог и три моста в 27 муниципальных образованиях Подмосковья. В настоящее время ситуацию находится под контролем оперативного штаба.