РИАМО - 19 июн. В столице почти 80 компаний заявили об участии в акции «Миллион призов», которая будет запущена в рамках проекта «Активный гражданин», в программе примут участие крупные торговые и аптечные сети, среди которых «Детский мир», «Кофе Хауз», «Азбука вкуса», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Жители смогут получить сертификаты, бонусы и скидки, которые можно будет использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе, а также обменять на городские поощрения. Всего предусмотрено два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов», - говорится в сообщении.

Сертификаты для участия в акции можно будет получить в дни голосования по Конституции, которое будет проходить с 25 июня по 1 июля. Стать участником смогут как те, кто пришел проголосовать на избирательные участки, так и участники электронного голосования.

Во время офлайн-голосования гражданин получает сертификат с уникальным номером. Для регистрации в программе его необходимо направить в СМС-сообщении на номер 7377.

Для жителей, выбравших электронное голосование, сообщение с уникальным номером автоматически отправят всем зарегистрированным участникам 24 июня на номер телефона, указанный в личном кабинете.

Ежедневно в 22:00 компьютер методом случайного отбора определит победителей, которые получат СМС с результатами розыгрыша и уникальным кодом. Его нужно будет ввести в специальное поле (активировать) на странице программы «Миллион призов».

Победителям станут доступны специальные баллы, которые на том же сайте (на специальной призовой полке) обмениваются на поощрения. Сделать это можно будет с 26 июня по 31 декабря.