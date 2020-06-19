РИАМО - 19 июн. В столице ограничили движение по внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе выезда из Лефортовского тоннеля, сообщается в Twitter-аккаунте Московского транспорта.

«Движение по внутренней стороне ТТК в районе выезда из Лефортовского тоннеля временно ограничено. По возможности выбирайте пути объезда», – говорится в сообщении.

С 9 июня в столице отменен режим самоизоляции, электронных пропусков. В связи с этим выросло число авто на дорогах.