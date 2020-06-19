РИАМО - 19 июн. Дирекция фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» приняла непростое решение об отмене проведения летнего фестиваля «Фабрика Станиславского» в 2020 году, это связано с продолжением ограничительных мер по коронавирусу, сообщается в Instagram-аккаунте Московского губернского театра.

Организаторы рассмотрели и проработали варианты переноса фестиваля на более поздние сроки, однако эту идею пришлось отложить в связи с продлением ограничений на проведение массовых мероприятий до осени.

«Рассмотрели также организацию показов спектаклей и обучения в онлайн-режиме, но этот вариант существенно отличается от оригинальной идеи, к тому же не позволил бы нам сохранить атмосферу теплоты, дружбы и сплоченности, которые всегда сопровождают фестиваль «Фабрика Станиславского», – говорится в сообщении.

Поэтому в условиях текущих ограничений полноценная организация фестиваля летом 2020 года не представляется возможной. Ожидается, что в 2021 году удастся возобновить работу фестиваля «под занавес театрального сезона».

Решения о времени и сроках проведения, участниках летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского» в следующем году примут в течение сезона 2020-2021. Организаторы фестиваля поблагодарили своих поклонников за ожидание, терпение и надежду.

Информацию разместят на официальных сайтах: @fs.fest фестиваля (www.fsfest.ru), @fond_bezrukova «Фонда поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова» (www.fondbezrukova.ru), @teatr_mgt Московского Губернского театра (www.m-g-t.ru).

Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» должен был пройти с 20 по 30 августа 2020 года. Организаторами фестиваля являются Московский губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова.