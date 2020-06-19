РИАМО - 19 июн. В рамках столичной общегородской программы летнего досуга «КультЛето» культурные центры проведут более 570 досуговых программ, сперва мероприятия пройдут онлайн, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры Москвы.

В 2020 году с 22 июня по 31 августа в Москве пройдет четвертая программа общегородского летнего досуга «КультЛето». Расписание онлайн-занятий до 12 июля можно посмотреть на портале «Онлайн.Библиогород». Оно будет обновляться каждые две недели. Большая часть курсов для взрослых и детей пройдет бесплатно.

«Культурные центры готовят на лето больше 570 познавательных и досуговых программ. Всем желающим предлагают выбрать одно или сразу несколько направлений — от хореографии и рисования до спорта и иностранных языков», – сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что сначала занятия пройдут в режиме онлайн. После того, как в городе наладится эпидемиологическая обстановка, уроки пройдут в культурных центрах. Мероприятия продлятся до 31 августа.

Дворец культуры «Капотня» подготовил бесплатный онлайн-курс для детей и взрослых от шести лет под названием «С астрономией на ты». Он состоит из четырех занятий, которые станут доступны на YouTube-канале Дворца культуры и в его аккаунте в соцсети Instagram 1, 8, 15 и 22 июля. Уроки будут начинаться в 12:00.

Культурный центр «Акулово» с 10 по 12 июля проведет онлайн-интенсив «Чтение и понимание на английском» для взрослых и детей на платформе Zoom. Предварительно нужно зарегистрироваться. Интенсив «Диалоги о театре» пройдет 26 и 28 июня в аккаунте центра «Новослободский».

Программа общегородского летнего досуга «КультЛето» стартовала в 2017 году. Она предназначалась только для детей. С 2018 года добавились занятия для взрослых.