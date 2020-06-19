РИАМО - 19 июн. В деревне Аксеново в городском округе Волоколамск обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение об обнаружении боеприпаса поступило в утром 18 июня.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

По данным спасателей, ликвидация снаряда запланирована на пятницу силами отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас». В настоящее время территория, где найден объект, оцеплена сотрудниками полиции.





