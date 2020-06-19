РИАМО - 19 июн. В столице в рамках бизнес-конкурса молодым экспертам предстоит решить 300 заданий от предприятий малого и среднего бизнеса, испытания проведут по 17 направлениям, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Мероприятие организуется в рамках образовательной столичной программы Future Tech. В программе предусмотрено проведение кейс-чемпионатов в высших учебных заведениях по разнообразным направлениям, а также ряд иных мероприятий.

«Конкурс пройдет с 15 по 30 июля. Участникам предстоит решить около 300 реальных бизнес-задач, которые подготовили полторы сотни московских компаний. <…> Результаты будут оценивать сами компании, предложившие задания, и эксперты», – сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что молодым специалистам предоставляется хорошая возможность проявить себя и обратить внимание инвесторов либо будущих работодателей на свои уникальные проекты.

Испытания будут проводиться по 17 направлениям. Сюда относятся информационные технологии, дизайн, маркетинг, образовательные программы, экономика, психология и другие.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, в финале выберут 14 победителей. По правилам конкурса, участники могут выступать одиночно либо в командах по три-четыре человека.

Взаимодействие участников с организаторами будет происходить при помощи бизнес-мессенджера, который разработала одна из фирм-партнеров проекта Future Tech. Главной целью программы является взаимодействие высокотехнологичного бизнеса с вузами.

Мероприятие организовало Агентство инноваций Москвы. Заявки принимаются до 15 июля. Подробности программы и конкурса представлены на сайте https://futuretech.innoagency.ru/konkurs/.