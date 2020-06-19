РИАМО - 19 июн. В России 21 июня отмечается День медицинского работника, в Москве поздравление врачам и медперсоналу появятся на бульварах в виде выставок, а в метро и МЦК благодарности медикам зачитают звезды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Во время борьбы с коронавирусом московские медицинские работники оказались на передовой, благодаря им спасены многие жизни. Теперь город запускает акцию «Спасибо медработникам», чтобы поблагодарить врачей, медсестер, фельдшеров и лаборантов», - говорится в сообщении.

Поздравления врачам также появятся на фасаде Смоленского моста, праздничная открытка будет транслироваться и на медиаэкране Останкинской башни.

На Чистопрудном, Гоголевском и Тверском бульварах в день медика откроют экспозиции «Спасибо медработникам». Пока москвичи находились на самоизоляции, столичные больницы, поликлиники, лаборатории и служба скорой помощи не останавливали свою работу ни на минуту. Выставки передадут атмосферу, в которой работали врачи во время пандемии.

Также 21 июня на площадях города установят арт-объекты, посвященные героической работе врачей. Сфотографироваться на их фоне, чтобы потом выложить фото в соцсети с хештегом #спасибомедработникам, можно будет на Трубной и Тверской площадях и на Лубянке.

На эскалаторах метро, на платформах МЦК и МЦД с 18 по 21 июня прозвучат поздравления с Днем медработника от актеров Владимира Машкова и Ивана Охлобыстина, телеведущих Дмитрия Губерниева, Екатерины Стриженовой и Тутты Ларсен.

Своих коллег также поздравят ведущие эксперты департамента здравоохранения Москвы: главный врач ГКБ № 67 Андрей Шкода, главный педиатр и детский нефролог столицы, главный врач детской больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов, главный врач московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» Сергей Переходов и другие.