РИАМО - 19 июн. На 72-м километре трассы М-3 «Украина» на повороте у железнодорожной станции Бекасово в Наро-Фоминском округе произошло ДТП с участием четырех авто, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 12:50 18 июня 2020 года <...> произошло попутное столкновение четырех транспортных средств», - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в аварии пострадали три человека. Среди них два сотрудника патрульно-постовой службы. Для оказания медицинской помощи пострадавших госпитализировали в ГКБ Подольска.

Разлива топлива во время ДТП не произошло. Причины происшествия устанавливаются.