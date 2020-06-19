РИАМО - 19 июн. В столице за сутки умерли 48 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус и подтвержденной пневмонией, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

За весь период в городе скончался 3531 пациент.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», – говорится в сообщении.

Гражданам не рекомендуется рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих. При плохом самочувствии нужно немедленно вызвать на дом врача.

С 9 июня в столице отменили режим самоизоляции. Также отменен пропускной режим и графики прогулок. Тем не менее, москвичам и гостям столицы рекомендовано соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

19 ИЮНЯ

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.