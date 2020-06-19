РИАМО - 19 июн. До 30 градусов тепла прогреется воздух в Московском регионе в пятницу, в течение дня местами ожидается кратковременный дождь с грозой, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности воздух прогреется до плюс 25 — плюс 30 градусов», - говорится в сообщении.

По словам синоптиков, причиной кратковременных осадков станет близость атмосферных фронтов. Скорость ветра не будет превышать 8 метров в секунду. Кроме того, атмосферное давление сохранится на нормальных значениях.

Пятничная духота и низкое содержание в воздухе кислорода могут вызвать скачки давления у пожилых людей. Им рекомендуют избегать длительного нахождения под прямыми лучами солнца, стараться избегать продолжительных физических нагрузок.





