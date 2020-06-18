РИАМО - 18 июн. На Красной площади в центре Москвы завершилась ночная репетиция парада Победы, в ней приняли участие несколько десятков единиц военной техники, передает корреспондент РИАМО.

Общее время прохода колонны по Тверской улице заняло порядка 30 минут. Все это время за движением техники следили десятки москвичей. Многие из них снимали происходящее на мобильные телефоны. Кто-то успевал махать водителям-механикам.

После завершения репетиции техника покинула центр столицы и направилась в место временной дислокации. Граждане, наблюдающие за репетицией, также начали расходиться.

Это не первая репетиция в преддверии парада Победы. Так, вечером 14 июня водители-механики провели пеший парад без техники. Это было необходимо в целях ознакомления с улицей, по которой им предстоит двигаться во время парада. 17 июня на Красной площади также прошла репетиция парада с военной техникой.

Парад Победы в этом году пройдет 24 июня. Дату проведения поменяли из-за пандемии коронавируса.

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